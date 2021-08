Confira a escala médica de plantão neste domingo – A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), divulgou a escala médica de plantão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) deste domingo (1).

Conforme a escala médica publicada, 187 médicos estarão atendendo no domingo em 10 pontos da Capital. No período da manhã 56 médicos atendem, sendo desses, 16 pediatras. Os pediatras estarão disponíveis apenas nos UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário e Leblon.

Já no período vespertino, 53 médicos estarão disponíveis, sendo 15 pediatras disponíveis nos UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário e Leblon.

À noite, 77 médicos atendem, sendo 25 pediatras no UPA Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninha, Leblon e CRS Tiradentes.

Médicos destinados ao público adulto estão disponíveis em todos os períodos nos UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninha, Leblon, Santa Mônica. Também tem profissionais manhã, tarde e noite para adultos nos CRSs Aero Rancho, Coophavilla II, Nova Bahia e Tiradentes.

O domingo (01) terá predomínio de sol entre poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas seguem em gradativa elevação, exceto na parte sudoeste do Estado que mantém as temperaturas amenas mesmo durante a tarde.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer no extremo sul da região sudoeste devido ao avanço de um cavado em médios níveis.

Durante a madrugada, os termômetros podem registrar mínima de 10°C em pontos isolados do Estado, e a máxima pode passar dos 30°C na região pantaneira e norte. Outro destaque para este domingo são os níveis de umidade relativa do ar que seguem baixos em todo Estado, com variação entre 30-20% na parte centro-norte.

