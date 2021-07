Como romper o ciclo da violência contra a mulher?

A especialista em Direito Constitucional, Tarsilla Franccesca, é responsável pelo projeto “Mulheres Inspiradoras”. Ela é a convidada da apresentadora e editora do O Estado Play e O Estado Online, Keliana Fernandes, e da arquiteta de pessoas, e Caroline Reis. Elas debatem sobre o “Fortalecimento da Mulher Para A Ruptura do Ciclo de Violência”. CLIQUE AQUI E ASSISTA

Tarsila criou o projeto para orientar a população sobre os próprios direitos, principalmente focado em empoderar as mulheres. Ela é a única pessoa de Campo Grande a ser aluna do I Curso de Formação de Lideranças Femininas da ong mundial WDN (Women’s Democracy Network). Seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) é sobre a Casa da Mulher Brasileira.

Para ela, o trabalho que se propôs a fazer sozinha é uma experiência maravilhosa. “É algo que vem crescendo ao longo dos anos e cada vez mais tento me aperfeiçoar. É realmente a concretização daquilo que acredito: a luta em prol dos direitos das mulheres. Que elas se sintam capazes e amparadas para sair de qualquer ciclo de violência. É muito difícil. As mulheres são muito julgadas e questionadas sobre o motivo de não saírem deste ciclo vicioso que é a violência doméstica. A sociedade cobra muito isso. Por isso, cada vez mais eu procuro estudar para ajudar de alguma forma as mulheres a saírem deste ciclo”, explica a especialista.