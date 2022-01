Com tempo firme, sol e calor predominam em Mato Grosso do Sul neste sábado

Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo firme para o final de semana. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão é de tempo seco e quente em todo o Estado. Hoje (15), a onda de calor, vinda da Argentina e Sul do Brasil, deve elevar ainda mais as temperaturas nas regiões pantaneira, sudoeste e leste que podem ultrapassar os 40°C.

Ainda conforme o centro de monitoramento, os níveis de umidade serão os destaques nos próximos dias, já que o índice deve ficar entre 50% a 20% nas horas mais quentes do dia. De modo geral, hoje a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mesmo com o tempo seco, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), publicou um aviso de chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos 40 km/h, com um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as recomendações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil estão: aumento na ingestão de líquidos, evitar exposição ao sol e desgaste físico nas horas mais secas do dia, umidificar ambientes, usar protetor solar e redobrar atenção com os mais vulneráveis.