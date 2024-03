Com público ampliado, shopping da Capital realiza vacinação contra a dengue até às 19h

Neste fim de semana, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realiza ação itinerante de vacinação contra a dengue, com público ampliado: agora, crianças a partir dos 10 anos até os 14 poderão receber o imunizante. Neste domingo (03), o Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Ernesto Geisel, bairro Jockey Club, realiza plantão de vacinação, das 11h às 19h.

A secretária de Saúde do município, Rosana Leite de Melo, destaca a importância de pais e responsáveis levarem seus filhos para atualizar as vacinas. Será possível receber a vacina contra a dengue e outras previstas no calendário de vacinação, exceto aquelas que seguem um cronograma específico, como a vacina BCG. “Estamos oferecendo essa estratégia para facilitar o acesso à vacinação. É uma chance para manter a carteira de vacinação atualizada e se proteger contra várias doenças”, afirma.

Até o momento, a Sesau vacinou cerca de 4 mil crianças entre 10 e 11 anos, público-alvo estabelecido inicialmente pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que, a partir de agora, haja uma maior procura, considerando a ampliação do público.

Para aumentar a cobertura vacinal, o município implementou outras estratégias, como a vacinação nas escolas públicas que teve início nesta semana. A intenção é realizar a vacinação em ao menos dois locais por semana, contemplando todas as regiões que estão com alta incidência da doença.

“Pedimos para que os pais se sensibilizem e autorizem seus filhos a se vacinarem. É importante reforçar também que a vacina é mais uma ferramenta de controle da doença, mas é fundamental que todos continuem fazendo a sua parte para evitar a proliferação do mosquito”, enfatiza a secretária.

A primeira remessa de vacinas chegou ao município no sábado, 10 de fevereiro, totalizando 24.639 doses. O público de 10 a 14 anos é estimado em 78 mil crianças.