Com mínima de 13ºC e máxima de 31ºC, Estado tem previsão de tempo firme

Para esta quinta-feira (30) a previsão é de tempo firme, sem probabilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades há leve queda na temperatura, fato que ocorre desde ontem (29), devido a chegada da frente fria oceânica, principalmente na região sul do Estado.

A mínima será de 13°C em Iguatemi e máxima de 31°C em Coxim. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do MS), Mato Grosso do Sul não tem previsão de chuva para esta semana. As temperaturas ficam mais amenas à noite e ao amanhecer e há elevação nos termômetros no decorrer do dia. A umidade relativa do ar também fica com índices baixos, entre 20% e 40% em grande parte do Estado, o que pode ser prejudicial a saúde da população.

Em Campo Grande a mínima é de 16°C e a máxima de 28°C. Já em Corumbá, na região do Pantanal, vai variar entre 17°C e 29°C. Para Dourados a temperatura fica entre 14°C (mínima) e 27°C (máxima). Em Três Lagoas segue com previsão de 16°C (mínima) e 30°C (máxima).

Na região Norte do Estado, em Coxim, a temperatura pode chegar a 31°C, tendo mínima de 15°C. Em Ponta Porã, na região de fronteira, fica entre 14°C (mínima) e 25°C (máxima). Semelhante a previsão de Iguatemi, no extremo sul do Estado, que terá mínima de 13°C e máxima de 25°C.