Com milhões de views, cantoras sertanejas denunciam violência contra mulher

Com mais de 3 milhões e 700 mil visualizações e aumentando, a cantora Marília Mendonça junto com a dupla das irmãs Maiara e Maraisa adiantaram o lançamento de uma música para a Live das Patroas 2, por conta da indignação das agressões sofrida pela ex-esposa, Pamella Holanda, de 27 anos, pelo Dj Ivis na frente da filha de nove meses e da própria mãe. (ASSISTA AO VÍDEO NO FIM DA MATÉRIA)

Para não ser desacreditada pelo famoso, Pamella divulgou as imagens dos hematomas e vídeos das câmeras para dar base à denúncia. Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nattan e Priscila Senna eram produzidos pelo Dj demitido da função e da produtora Vybbe após a violência.

“Tire suas mãos de mim! Quando eu te conheci você não era assim. Eu não te devo explicações de nada, não tenho medo da sua ameaça. É que para você é só ciúmes, mas isso é doença e você não assume. Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir. Você não manda em mim, eu sei aonde eu devo ir. Eu sei o que eu posso vestir. Se tudo que eu faço te incomoda, você sabe o caminho da porta. Se um dia eu mudar para te agradar, eu juro que eu troco o meu nome. Quer me ensinar a ser mulher? Primeiro aprende a ser homem”.