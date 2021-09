Com Messi e Neymar, PSG estreia na Liga dos Campeões

A primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa será fechada nesta quarta-feira (15), com oito jogos. Entre os destaques estão o Paris Saint – Germain, que às 15h (de MS) joga contra o Club Brugge, na Bélgica.

Poupados da partida de sábado (11), em que o PSG goleou o Clermont por 4 a 0, pelo Campeonato Francês, Lionel Messi e Neymar foram relacionados pelo técnico Mauricio Pochettino para o jogo de hoje, pela abertura do Grupo A da Liga dos Campeões. O craque argentino está pronto para estrear na Champions pelo time francês. Em contrapartida, três jogadores importantes desfalcam o PSG: Sergio Ramos, Di María e Verratti.

Sergio Ramos, na verdade, nem desfalque é. Afinal, o veterano zagueiro espanhol sequer estreou pelo PSG. O zagueiro espanhol se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

Angel Di María, por sua vez, cumpre suspensão de três jogos por uma expulsão na semifinal da Champions da temporada passada contra o City. E o italiano Verratti, com uma lesão no joelho, não tem condições de jogo.

Vini Jr. no Real

Já em Milão (ITA), no mesmo horário, o Real Madrid encara a Internazionale. Na equipe merengue, a expectativa é com a atuação de Vinicius Júnior. Nesta temporada, o brasileiro fez quatro gols em quatro partidas, além de assistências.

Sendo que a última exibição, na vitória de 5 a 2 sobre o Celta em jogo que marcou a reinauguração do estádio Santiago Bernabéu, foi marcante para o ex-jogador do Flamengo, que saiu ovacionado por torcedores, comissão técnica e companheiros.

“Tento jogar como se estivesse em casa, no Brasil. Me sinto como quando jogava na rua, com muita alegria. Sentir o apoio da torcida é como continuar lá. Estou muito feliz com isso, que eles se sintam assim comigo”, disse o atacante ao jornal “As”, da Espanha. “Acho que é por causa do meu estilo de jogo. Eu encaro sempre e, se errar, tento de novo. Espero que esse relacionamento com torcedores dure muitos anos”, acrescentou o jogador.

Vini Junior, agora, quer manter a média de gols. “Desde que cheguei ao Real Madrid, sempre disse que chegaria o momento em que faria muitos gols seguidos. Na base do Flamengo marquei muitos gols e sabia que isso ia acontecer. Estou muito calmo com isso e agora penso apenas em ajudar o Real Madrid a conquistar títulos. Me sinto bem comigo mesmo”, frisou o jovem de 21 anos.

Além dessas partidas, a rodada desta quarta-feira da Liga dos Campeões programa, para as 12h45, Besiktas x Borussia Dortmund, e Sheriff x Shakhtar Donetsk. Às 15h, entram em campo Manchester City x RB Leipzig, Atlético de Madrid x Porto, Liverpool x Milan, e Sporting x Ajax. (Luciano Shakihama com GE)