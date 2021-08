Com descontos de até 70%, Capital terá 3ª edição da PromoGrande

A campanha acontecerá entre os dias 1 e 13 de setembro, junto com o evento nacional Semana do Brasi, que visa aumentar as vendas do comércio

Com meta de incrementar o movimento no comércio, com o fim do toque de recolher e aproiveitando a entrada de quase R$ 400 milhões do salário de servidores estaduais, a CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) promoverá, entre os dias 1 ae 13 de agosto, a PromoGrande 2021. Segundo a entidade, durante a campanha os consumidores poderão ter a oportunidade de encontrar produtos com até 70% de desconto. Além disso, esta edição contará com uma abrangência maior dos lojistas campo-grandenses.

Segundo o presidente da CDL, Adelaido Vila, será a primeira campanha que contará com os três principais shopping centers da Capital: Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês. Além disso, mais de 200 estabelecimentos estão inseridos na PromoGrande, sendo que muitos deles estão localizados nos bairros.

“Não teremos promoções apenas no Centro, pois estabelecimentos localizados em diversas regiões da cidade também aderiram aos descontos. Além disso, os shoppings estão com a gente nessa empreitada de forma inédita. Portanto, nossa expectativa é de superar em ao menos 5% as vendas da campanha de 2020 e girar em torno de R$ 100 milhões em vendas durante esses 13 dias”, enumerou.

Outra novidade da PromoGrande deste ano apontada por Vila é o fato de também o setor hoteleiro, bares e restaurantes estarem inseridos dentro da campanha. “Nosso objetivo é atrair o consumidor do interior, principalmente no feriado de 7 de setembro. Anteriormente, o consumidor da Capital aproveitava o período de descanso para ir à fronteira e aproveitar promoções dos países vizinhos. Com a campanha, queremos reverter esse processo econômico e atrair mais consumidores para a nossa cidade”, projetou.

Dinheiro circulando

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou que o pagamento dos salários dos servidores estaduais, na próxima terça-feira (31), estará disponível para saque já no dia 1º

de setembro. Com o depósito, o governo injetará mais de R$ 390 milhões na economia do Estado. Além disso, os comerciários da Capital também contam com os pagamentos das prefeituras, tanto da Capital quanto do interior.

“A semana é realizada nesse período estratégico, pois coincide com as datas dos pagamentos, mas também por ela estar inserida em um período em que, historicamente, existe queda nas vendas do comércio. Portanto, com o adiantamento do salário dos servidores estaduais, nossa expectativa de gerar fluxo de consumidores em nossos negócios, aumenta ainda mais”, comemorou.

Segundo a entidade, essas iniciativas auxiliam os comerciantes a melhorarem seu movimento de vendas. “Há três anos apoiamos esse movimento que incentiva o comércio na nossa Capital, dando continuidade no trabalho que a associação realiza de representar, defender e oferecer serviços que fomentem o desenvolvimento do setor empresarial”, explica o presidente da ACICG, Renato Paniago.

A entidade ainda orienta seus associados a participarem da campanha e criarem estratégias para oferecer preços promocionais, descontos exclusivos e ambientação diferenciada na loja física e na virtual. A adesão é facultativa e empresas e empreendedores de todos os tamanhos e setores podem fazer parte.

“A Semana do Brasil já entrou para o calendário do comércio e traz oportunidades para liquidações de estoques de inverno, já que estamos perto do fim da estação. Fazer promoções para esses itens e em outros com pouca saída podem resultar em ganhos interessantes, incrementando um faturamento extra. A campanha incentiva o comércio, que está preparado para receber seus clientes mantendo todos os protocolos de biossegurança para proporcionar boas compras em um mês que não tínhamos datas comerciais”, complementa Paniago.

(Texto: Flávio Veras)