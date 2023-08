Com baixa umidade do ar, quarta-feira será de tempo quente no Estado

A quarta-feira (16) será de tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul, com baixos índices de umidade relativa do ar, que devem variar entre 10 e 30% e com máximas acima dos 35°C em diversos municípios do Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de 31°C. Em Dourados, 18°C pela manhã e 33 °C pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 20°C inicialmente e sobem até os 32 °C. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 19°C e máxima de 31°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 22°C e máxima de 34°C; Aquidauana terá variação entre 24°C e 35°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge os 37°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 23°C e máxima de 36°C. No Bolsão, onde há a possibilidade de chuvas intensas, Três Lagoas registra 20°C pela manhã e 32°C de tarde.

A partir de sexta-feira (18) o tempo deve mudar e estão previstas tempestades e queda na temperatura no Estado, devido à chegada de uma nova frente fria, que deve atingir principalmente a região Sul. Na Capital, o fim de semana deverá registrar mínimas entre 16 °C a 18°C e máxima de até 28°C, segundo informações do Clima Tempo.