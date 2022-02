Com 4,1 milhões, Brasil bate recorde de tentativas de fraude em 2021

Dados divulgados pelo Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian mostram que o ano de 2021 bateu recorde de tentativas de fraude, totalizando 4,1 milhões de movimentações suspeitas, 16,8% a mais que o registrado em 2020, cerca de 3,5 milhões.

Conforme o Serasa os dados chamam atenção pois foi o maior acumulado de toda a série histórica, iniciada em 2011. Entre os segmentos com maior incidência de tentativas de fraudes destaca-se o de Bancos e Cartões com 2,3 milhões de tentativas, o que representa um aumento de 33,3% em comparação ao acumulado do ano anterior.

Entre os setores que registraram redução no comparativo desse período, estão os Serviços e Telefonia com -3,8% e -44,0%, respectivamente.

Diretor de Soluções de Identidade e Prevenção a Fraudes da Serasa Experian, Jaison Reis explica que um dos fatores que contribuíram com o aumento dos casos foi o avanço das tecnologias impulsionadas pela pandemia.

“O aumento das transações online em 2021 e os diversos novos serviços que passaram a ser oferecidos digitalmente são um prato cheio para os golpistas. Por isso, uma tentativa de fraude acontece no país a cada 7 segundos. Dessa forma, é preciso que a população tenha cada vez mais atenção aos dados que compartilham, aos sites que acessam e nas novas modalidades de golpes que surgem todos os dias. A prevenção e o cuidado com as informações pessoais ainda são as formas mais eficazes para evitar fraudes”, destacou.

O principal alvo dos golpistas são pessoas entre 36 e 50 anos, cerca de 1,5 milhão de vítimas, seguido de pessoas entre 26 a 35 anos, com 1,1 milhão. Na sequência aparecem pessoas de 51 a 60 anos (587.791), jovens de até 25 anos (477.512) e a população com mais de 60 anos (461.737).

Regiões

Apesar do aumento a nível nacional, a região Centro Oeste, o que inclui Mato Grosso do Sul, registrou um dos menores índices de tentativas de fraude, 375.005 casos.

Entre as regiões com maiores registros destacam-se o Sudeste, com 2,1 milhões de movimentações suspeitas sinalizadas, Nordeste com 726.761 e Sul com 651,416. A região Norte apresentou o menor índice com 250.691.

Para evitar possíveis golpes o Serasa Experian divulgou algumas dicas ao consumidores, confira na íntegra:

Só inclua suas informações pessoais e dados de cartão de crédito se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro. Uma prática muito utilizada pelos golpistas no ambiente online é a de *phishing, a qual os criminosos copiam as informações trocadas durante uma transação, para utilizá-las posteriormente em uma fraude de identidade;

Desconfie sempre de ofertas com preços muito abaixo do mercado e milagrosas. E-mails com valores, promoções e vantagens muito especiais merecem desconfiança. Nesses momentos, é muito comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas bastante conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar pegar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

Em caso de ofertas de lojas desconhecidas, faça uma pesquisa em sites dedicados à avaliação e reputação de lojas virtuais;

Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminem os dispositivos com vírus para funcionarem sem que o usuário perceba;

É extremamente importante manter atualizado o antivírus do seu computador, diminuindo os riscos de ter seus dados pessoais roubados por arquivos espiões.

(Com assessoria)