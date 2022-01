Clima terá mudança nos próximos dias, mas calor se mantém nesta quarta-feira

O calorão é consequência da atuação de uma intensa onda de calor que vinha atuando sobre o centro-sul do Brasil. Mas uma nova frente fria irá romper o bloqueio atmosférico, aumentando a chuva e trazendo um ar mais frio que deve aliviar as temperaturas.

As mudanças no tempo devem ocorrer entre hoje a amanhã (27) conforme estimativa do o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). “Entre quarta, com maior probabilidade na quinta-feira, a previsão é de chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido o avanço do cavado frontal, aliado a passagem de perturbações atmosféricas, aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade”, explica a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Nesta quarta-feira (26) o sol brilha forte entre nuvens. Ao longo do dia a nebulosidade pode aumentar em diversas áreas do Estado, e há chance de pancadas isoladas de chuva. As temperaturas podem registrar mínimas entre 20°C e 27°C e as máximas podem ficar entre 26°C a 40°C. O calorão persiste em parte do sudoeste e no sul da região pantaneira.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados pelo Cemtec para Campo Grande e alguns municípios do Estado nesta quarta-feira.