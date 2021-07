Chegou sua vez?: Profissionais da imprensa e bancários podem se vacinar hoje

Profissionais da imprensa e da rede bancária com 18 anos ou mais e pessoas de 36 anos ou acima podem se vacinar contra a covid-19 neste domingo (11), em Campo Grande. A imunização desses públicos ocorre no Drive-thru Albano Franco e no Guanandizão, das 7h30 às 17h.

Parceria com o Uber

Aqueles que forem se vacinar podem utilizar o código promocional do Uber exclusivo para viagens realizadas até os pontos de vacinação. A parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande com a Uber garante corridas de ida e volta no valor máximo de R$ 25 reais.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.