Cerca de dez cães e gatos são encontrados carbonizados em terreno

Após encontrar mais de dez carcaças de animais carbonizadas, entre elas cães e gatos, moradores do bairro Novo Século acionaram os policiais da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) nesta quarta-feira (22) para denunciarem o caso.

Diante da situação, a polícia vai investigar se os animais foram mortos e incinerados, ou queimados ainda com vida. A equipe destaca que ainda não há evidências das causas e como o ato foi concretizado. O local é popularmente conhecido como ponto de desova, no qual a população joga lixos, materiais de construção, garrafas, pilhas, pneus, peças de motos, sofás, e etc.

A rua que é um trecho de fácil acesso aos bairros, representa muito perigo e medo para quem precisa trafegar durante à noite. A equipe de reportagem do Estado Play foi até o local e constatou o trieiro que não possui nem mesmo iluminação pública.

Com informações de Itamar Buzzatta