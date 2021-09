Cerca de 12 mil pessoas foram às ruas em Dourados

Aproximadamente 3 mil veículos tomaram 34 quadras em Dourados – contando fluxo de carros subindo e descendo – na avenida Marcelino Pires, na manhã deste feriado de 7 de setembro. Ao todo foram cerca de 12 mil pessoas. Estes são dados prévios dos assessores, subtenente Arguero e GCM Erique, que estiveram acompanhando a manifestação, mas ainda não foram oficializados pela Guarda Municipal nem pela Polícia Militar da cidade.

A rua ficou lotada de carros, motos, caminhões, ciclistas, pedestres, pessoas à cavalo e máquinas agrícolas”. O tema escolhido no ato foi: “Liberdade, Democracia e Estado de Direito”. Eles saíram do Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, região Oeste do município, passaram pela avenida Marcelino Pires até o Monumento ao Colono, terminado na Praça Antônio João, Centro.

Entre buzinaço, gritos e placas as reivindicações foram pela implantação do voto impresso auditável que é bastante defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e governista e também protesto contra o STF (Supremo Tribunal Federal).