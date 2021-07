Ceni explica opções e analisa fase no Flamengo ”Entendo as críticas”

Quarta derrota em seis jogos, atuação coletiva novamente abaixo do esperado, e o trabalho de Rogério Ceni cada vez mais questionado. Assim, sai o Flamengo do Mineirão após o 2 a 1 para o Atlético-MG, na noite de quarta-feira (7).

Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico foi questionado pelo momento atual do Flamengo e disse entender as reclamações da torcida. Ele citou novamente os desfalques e destacou que segue “fazendo o melhor” para voltar ao caminho das vitórias.

”Eu compreendo todas as críticas e entendo o torcedor, sem dúvida nenhuma. É sempre importante vencer quando você está no Flamengo, não pode perder uma partida em 10 dias, quem dirá três partidas. O trabalho vem sendo feito e os jogadores vem se empenhando ao máximo. É o novo jogo que tivemos com ausências importantes para o time. Esses jogadores vêm se desgastando com jogos a cada três dias. Hoje foi um jogo contra um adversário duríssimo. Eu entendo as críticas e reclamações, mas eu sigo meu trabalho e fazendo o melhor que eu posso no CT” comentou.

Por fim, o técnico explicou o motivo de ter escalado Bruno Viana como titular contra o Atlético-MG. O zagueiro não teve boa atuação no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Para Ceni, no entanto, a escolha não pode ser considerada um erro.

”O Bruno Viana vem treinando bem todos os dias. O motivo de começar com ele é porque ele tem uma condução de bola e um passe em profundidade bom. Eu também queria colocar o Rodrigo (Caio) para fazer o confronto com o Hulk. Mas nem sempre o atleta está numa noite feliz. Hoje ele não esteve em uma noite tão boa, mas não considero um erro. Tanto que os gols saíram no segundo tempo” disse.

