CCR MSVia faz simulação de acidente na saída de Campo Grande; vídeo

Na manhã desta sexta-feira (23), a CCR MSVia realizou o 7º Simulado Anual de Acidente com Produto Perigoso, na altura do km 466 da BR-163, em Campo Grande. O exercício contou com a participação de instituições de trânsito e resgate.

O treinamento simula em escala real um acidente envolvendo dois veículos de passeio e uma carreta tanque, carregada com óleo diesel. Vários órgãos não sabiam que se tratava de simulação para que os tempos de resposta fossem avaliados.

No cenário criado, uma BMW realizou ultrapassagem forçada em local proibido, com faixas contínuas duplas, vindo a colidir frontalmente com o caminhão, que seguia com produto perigoso, abalroando na sequência outro veículo de passeio. Com o impacto da colisão, o tanque da carreta foi danificado, ocasionando derramamento do produto.

O acidente gerou quatro vítimas, sendo três graves e uma fatal, todas interpretadas por voluntários especialmente preparados, inclusive com maquiagem e efeitos visuais imitando sangue. As equipes de resgate foram mobilizadas para realizar o atendimento no local do acidente.

Como parte da simulação, as pessoas resgatadas foram levadas para a Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento mais próxima, enquanto outra equipe atuou para conter o vazamento, adotando todas as medidas necessárias. O atendimento às vítimas é feito por uma equipe do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) da Concessionária, e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)