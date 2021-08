“Quem causa alegria vive a felicidade”; este é o lema do instituto que desde 2013 já realizou mais de 100 ações solidárias na Capital

Para algumas pessoas a verdadeira felicidade está na doação e no amor ao próximo, como é o caso do Instituto Causadores da Alegria. Para esse grupo a maior recompensa com a solidariedade não é material, é ver o sorriso no rosto e a gratidão no coração de cada um que recebe o pouco que essa equipe de voluntários tem a oferecer.

O Instituto Causadores da Alegria foi criado em março de 2013 pelo professor de Química Fernando Eufigênio, 32 anos, com o intuito de levar um dia de carinho e esperança aos mais necessitados. Na época, a primeira ação foi no Asilo São João Bosco.

“Surgiu dentro da sala de aula, perguntei para os alunos se eles gostavam de frequentar asilo. Marquei o primeiro encontro no Asilo São João Bosco, aí no mês seguinte os alunos perguntavam: ‘Professor, para onde nós vamos’. Surgiu com o intuito de levar alegria e amor ao próximo. Não tinha nome, não tinha nada, só a vontade mesmo e foi lindo”, relembra o diretor-presidente do instituto.

“Quem causa alegria vive a felicidade”; este é o lema do Causadores da Alegria, que ao longo desses oito anos já realizou mais de 100 ações solidárias em Campo Grande, ajudou cerca de 50 mil pessoas, atendeu aproximadamente 20 mil crianças e doou 19.500 brinquedos. Além de ofertar 145 toneladas de alimentos para famílias carentes.

Para custear as despesas mensais e diárias, o instituto conta com a ajuda do “Bazar dos Causadores” e da loja de fantasias, localizada na unidade 1. Com peças a partir de R$ 10, a loja tem roupas e calçados de todos os tipos. Na parte das fantasias, eles oferecem mais de 200 modelos para locação, com preços acessíveis a partir de R$ 50. Todo o valor arrecadado tem fins lucrativos destinados para o projeto.

“O bazar é nossa principal fonte de renda. Recebemos muitas doações e uma parte é vendida e a outra doada. Tudo que arrecadamos com as vendas é destinado para o instituto. Além disso nós temos a nossa loja de fantasias, em que toda a locação também é destinada para o instituto, e pessoas que contribuem mensalmente em prol da causa”, explica.

A unidade 2 do instituto oferece cursos de estética; barbeiro; cursinho preparatório para vestibular; atendimento psicológico e jurídico; aulas de música e dança; assistência social; aulas de informática; treinamento funcional e horta orgânica. Algumas vagas são 100% gratuitas e outras entram no valor da tabela social.

“Estamos indo além, não só levando um dia de alegria e de esperança, mas preparando, capacitando e formando pessoas para o mercado de trabalho. Nós temos cursos em que algumas vagas são totalmente gratuitas e temos algumas que são da tarifa social, só para manter mesmo as despesas do instituto”, explica Fernando.

Trabalho com amor

Segundo o diretor-presidente, atualmente o instituto conta com o apoio de 5 colaborares e 40 voluntários, e tudo tem de ser feito com muito amor para o projeto fluir.

“Eu falo que os causadores da alegria são como filhos. Eu tenho uma missão muito grande aqui na Terra, que é ajudar o próximo e me realizo dessa maneira. Isso aqui se tornou uma família, o instituto é extremamente importante e as pessoas que se envolvem também ficam encantadas assim”, afirma.

Caixas coletoras – são pontos de coleta distribuídos por toda a cidade, em empresas e condomínios que cedem o espaço, onde são arrecadados roupas, alimentos e brinquedos.

Varal solidário – abastecido várias vezes ao dia com peças de todos os tipos, destinadas às pessoas necessitadas que passam pela região. “Nesse espaço colocamos três trocas de roupas por dia e essas trocas as pessoas vão passando e se precisarem levam as roupas. Ali tá escrito: ‘Se quiser doe, se precisar pegue’, então as pessoas vão pegando e deixando doações”, expõe.

Seja um voluntário

Para ser um voluntário do Causadores da Alegria, é só entrar no site www.causadoresdaalegria.org e seguir algumas etapas. “Lá tem um campo escrito ‘seja um voluntário’, aí é só preencher um cadastro. O cadastro chega ao nosso e-mail e a secretária entra em contato pedindo um documento pessoal, o interessado preenche um termo de adesão ao serviço voluntário e em seguida já adicionamos no grupo dos causadores da alegria.”

Todos pela Neiva

Se engana quem acha que Neiva é uma pessoa. A dona deste nome cheio de personalidade é a Kombi 1976 que faz parte da família Causadores da Alegria. Ela é a responsável por carregar os voluntários e as doações que o instituto recebe.

A mascote do instituto precisa da sua ajuda. Neiva precisa visitar o mecânico para que ela possa voltar a rodar a cidade, mas para isso é preciso que os responsáveis pelo veículo levantem uma quantia considerável em dinheiro. Como alternativa para custear os gastos, o Causadores da Alegria está rifando uma moto Shineray Jet 125.

Cada número da rifa solidária custa R$ 20, mas, se você preferir contribuir comprando dois números, o valor é R$ 30. O sorteio será na próxima terça-feira (24).

Serviço

Quem quiser ajudar o Causadores da Alegria é só ir a alguma das duas unidades da instituição e fazer sua doação. A unidade 1 está localizada na Rua José Luiz Pereira, 310; e a unidade 2 fica na Rua Roberto Spengler, 128. Os dois endereços são no Jardim Monte Líbano. O telefone para contato é o (67) 99252-5318.

(Bruna Marques)