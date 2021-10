Casa de reza é incendiada e causa revolta em indígenas de MS

Uma casa de reza do povo Guarani Kaiowá foi incendiada na noite deste sábado (2), no município de Amambai. A denúncia foi feita pela Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), junto com um vídeo divulgado na internet que mostra o local sendo consumido pelo fogo.

A organização acredita que a ação foi criminosa. “Estamos tristes porque é nosso templo sagrado. Com muito sacrifício erguemos e agora num piscar de olhos foi queimado”, denuncia o coordenador da Apib e da Atyguassu (Assembleia Geral do Povo Kaiowá e Guarani), Elizeu Guarani.

“Venho aqui desabafar porque todos nós empenhamos para levantar essa construção da nossa casa sagrada, enquanto que muitos criticam e não nós ajudaram a levantar, desde então ela vinha sofrendo ameaças por pessoas que não apoiam a cultura tradicional”, complementou o líder.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.