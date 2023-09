Carreta perde freios e tomba na Serra de Maracaju

Uma carreta carregada de soja, perdeu os freios, e tombou, na manhã de hoje (22), ao descer a Serra de Maracaju, em Nioaque, a 183 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, o motorista teve ferimentos leves e passa bem.

Segundo o site O Pantaneiro, as causas do acidente não foram divulgadas. A carreta ficou completamente destruída e o motorista teve apenas escoriações. Os outros motoristas que passavam pela rodovia, no momento do acidente, ajudaram no resgate. O condutor recebeu atendimento, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.

