No Paraguai, policiais são executados em novo ataque

Dois policiais e um guarda de segurança privada morreram no início desta semana, durante um ataque a uma viatura da Polícia Nacional do Paraguai, na zona rural do distrito de San Alfredo em Concepción. Outros dois policiais conseguiram sobreviver ao ataque.

Segundo Ponta Porã News, os agentes da 12ª Delegacia faziam patrulhamento nas proximidades da Estância San Fernando, quando foram atacados por cerca de 12 homens armados na noite de segunda-feira (2). Um outro funcionário da empresa privada de segurança mesmo ferido conseguiu fugir.

Morreram o suboficial Dionísio Ávalos Pereira, 44, o suboficial Odélio Insaurralde Rodrigues, 37 anos, e o guarda de segurança Leonido Medina. Já os feridos foram identificados como o suboficial César Francisco Rodrigues Castro e o suboficial Juan Recalde, além do guarda de segurança privada Clemente Dias Conceição. Os três foram levados para um hospital de Concepción, no Paraguai.

As autoridades paraguaias ainda não sabem de quem partiu o ataque que aconteceu em um cruzamento entre as cidades de Concepción e Vallemi a cerca de 4 quilômetros do perímetro urbano do distrito de San Alfredo e pelo menos três fuzis dos policiais foram levados pelos agressores.

