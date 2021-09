Cantor sul-mato-grossense Loubet lança novo EP “Respeita o Agro!”

O cantor e compositor sul-mato-grossense Loubet não parou na pandemia e, prestes a completar dez anos de carreira, acaba de gravar o DVD “Farra dos Brabu”. Amante do agronegócio, Loubet propõe canções sertanejas que retratem a importância do agro e, sem esquecer as raízes, lança novos projetos e promete um álbum inédito para 2022. “Meu sonho eu já realizei! É viver da música. Sou apaixonado por isso e mostro o meu dia a dia nas canções, esta é minha essência.”

Sem parar na pandemia

Durante a pandemia da COVID-19 o cantor não parou de produzir, mas precisou se reinventar em razão da doença. Loubet aproveitou a forte imagem digital que construiu após o lançamento de “Anticorpos”, em 2019, e também entrou na onda de lives e shows on-line, priorizando a biossegurança, mas sem deixar de levar entretenimento ao público. “A pandemia foi complicada para todos nós da música. Acredito que nós [cantores] fomos um dos mais atingidos, pois fomos os primeiros a parar e estamos sendo os últimos a voltar. Desse modo, a forma que a gente teve de continuar, de certa forma trabalhando, foram com as lives, as lives solidárias”, conta o artista.

Loubet comenta como o início dos shows digitais foi um tanto complicado. Segundo ele, nas primeiras lives não tinha tanta presença, mas agora, com um cenário mais tranquilo da pandemia, promovido pelo avanço da vacinação, as lives-shows, que contam com a presença de mais pessoas, respeitando as medidas de biossegurança, são uma aposta que tem dado certo. Além disso, o período foi importante para produzir. “E compor, né? Nós tivemos bastante tempo para compor. No começo deste ano (2021) eu gravei um DVD com 12 faixas, alimentando o digital, as redes sociais, então foi a forma em que a gente teve de poder continuar trabalhando”, afirma.

Trabalho novo vindo aí

Amante do campo, Loubet tem como objetivo fortalecer o agro, mesmo dentro do sertanejo, estilo musical bastante ligado a este universo. Sem esquecer das raízes, Loubet vai lançar no dia 8 do próximo mês o DVD “Farra dos Brabu”, e já tem disponível nas plataformas de streaming o novo EP “Respeita o Agro”. As músicas vêm em comemoração aos dez anos de carreira do cantor e compositor. “Me sinto muito feliz por tudo o que já conquistei, acredito que ainda tenho muito a conquistar, trabalhar o que evoluir na música também, mas acredito que a gente esteja aí no caminho certo e espero que agora em 2022, passando essa fase ruim da pandemia, a gente possa voltar a trabalhar normal como era antes”, afirma Loubet.

Cidadão Bela-vistense

Da terra, Loubet leva o nome de Bela Vista Brasil afora, e desde pequeno é apaixonado pela música. O artista curtia os sons do rádio e já se arriscava na música com as batucadas de criança, acompanhando grandes nomes da música sertaneja. “Eu vivi 20 anos em Bela Vista e sempre gostei muito de música, a memória que eu tenho é de quando eu era bem pequeno, com 3 ou 4 anos, eu gostava muito de Leandro & Leonardo, eu escutava e cantava – a minha avó sempre me dizia, a gente não tem a memória muito fresca, então a minha avó que me dizia”, conta.

Aos 17 anos ganhou de uma amiga seu primeiro violão, o que despertou ainda mais o gosto pela música, aprendeu a tocar e logo começou a compor, e Loubet afirma que foi quando teve a certeza de que sua vida seria dedicada à música. “Eu comecei a passar essas músicas para outros artistas gravarem, então eu senti que Deus tinha me dado um certo dom sobre a música e que eu acredito que não são muitas as pessoas que compõem. Então foi aí o momento que eu percebi que a música faria parte da minha vida”, relembra o cantor.

Reconhecimento

Em 2013 Loubet gravou seu primeiro CD, “Simplesmente Apaixonado”, e logo no começo do disco trouxe a participação da dupla Conrado e Aleksandro, no single “Tá Rodada”. A música estourou em todo o país, e tamanho foi o sucesso que não demorou para o cantor ser chamado para participar de festivais, shows e rodeios pelo país. Já no ano seguinte, outro passo importante foi dado em sua carreira, com a gravação do primeiro DVD do cantor, o “Ao Vivo em Campo Grande”, um marco na carreira de Loubet.

“As lembranças que eu tenho do primeiro DVD [‘Ao Vivo em Campo Grande’] foram de receber vários amigos e familiares. Veio gente de várias cidades, amigos meus vieram para participar e prestigiar este dia tão importante, que foi o dia [da gravação] do meu primeiro DVD. E eu lembro que foi muito bacana receber o carinho e a positividade de todos os amigos naquele dia”, relembra Loubet da gravação do DVD, de onde saíram músicas que se tornaram sucesso como ‘“Insana”, ‘“Era pra Ser Eu” e “Alma Gêmea”.

Em 2016 a canção “Made In Roça” alavancou ainda mais a carreira de Loubet. A música deu nome ao DVD do cantor, e o videoclipe da faixa no canal do YouTube ultrapassou a marca de 80 milhões de visualizações. “A música ‘Made In Roça’ foi o carro-chefe da minha carreira. Eu conheci essa música quando eu estava no escritório do Fernando & Sorocaba, e eu já gravei de imediato”, conta. “Recebi [a canção] numa quinta-feira, e na segunda-feira já estávamos gravando o clipe e soltando. E a música, graças a Deus, alcançou um patamar bem bacana, tocou no Brasil inteiro praticamente.”

Loubet conta que a música foi escrita por vários compositores, principalmente de Goiânia, e que “Made In Roça” é uma música muito importante para sua carreira. “Até hoje a galera pede em shows, e é uma música que não pode faltar, é até hoje um divisor de águas na minha carreira”, completa.

(Texto: Beatriz Magalhães)