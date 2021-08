Cantor sertanejo sofre acidente de carro com a esposa

O cantor sertanejo Giovani, que faz dupla sertaneja com Gian, sofreu um acidente neste sábado (31). Ele viajava com a mulher para cumprir uma agenda, quando capotou três vezes, às 7h40, na Rodovia Presidente Dutra em Arujá, São Paulo. Os dois sofreram apenas ferimentos leves.

Uma nota da assessoria do cantor afirmou que o carro em que ele estava foi fechado por uma “carreta em alta velocidade”, quando os dois seguiam para o Aeroporto de Guarulhos. O sertanejo estava com a esposa quando perdeu o controle do veículo, que capotou três vezes na Rodovia.

“Estou passando, primeiramente, para agradecer o carinho de todos. Minha maior preocupação foi ela (Ana Carolina), não entendi bem o que aconteceu. Tenho muita experiência de estrada, dirijo bem. Quando olhei para o lado, para saber se ela estava bem, tive um apagão”, iniciou o cantor, que faz dupla com Gian.

Ao lado de Giovani no vídeo, Anna Carolina contou que ficou desesperada ao ver o marido desacordado. “Giovani desmaiou de verdade, o carro apagou. A primeira coisa que pensei: ‘estou viva’. Então comecei a chamar por ele e ele não respondia. Eu não conseguia sair do carro, não lembro como saímos. Não saímos pela porta, ela não abria, foi um pesadelo que vivemos”, contou ela.

O cantor estava na direção do veículo, quando perdeu o controle, bateu contra a mureta de concreto e deslizou no asfalto. Eles foram socorridos por uma equipe da CCR NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, e encaminhados para o Hospital Nipo Brasileiro.

