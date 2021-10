Candidatos da Guarda Civil já podem acessar resultado de prova objetiva

Os candidatos ao concurso da Guarda Civil Metropolitana (3ª classe) já podem acessar o resultado preliminar da nota da prova objetiva de conhecimentos e da imagem do cartão de respostas, disponível no site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br).

No último dia (28), já havia sido divulgado o gabarito oficial definitivo da prova objetiva de Conhecimentos e o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos em relação às questões da Prova Objetiva de Conhecimentos.

Próximos passos

Os convocados farão Prova de Capacidade Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e ainda passarão por uma Investigação Social, Avaliação Biopsicossocial, Aferição Racial e Curso de Formação. O resultado final do concurso está previsto para o dia 15 de junho do próximo ano. O concurso oferece 273 vagas, com salário de R$ 2.105,69 e bolsa-alimentação de R$ 294.

(Com assessoria)

