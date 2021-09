Campo Grande vacina somente à tarde nesta quinta-feira

Cidade vai contar hoje com campanha da vacina dentro de supermercado

Campo Grande completa nesta quinta-feira (2) a vacinação contra a covid-19 para idosos a partir de 75 anos e que precisam da terceira dose, mas tomaram a segunda até 4 de março. Porém, a vacinação ocorrerá no período da tarde.

Além disso, a segunda dose estará disponível para aqueles que tomaram a primeira dose da Astrazeneca até 3 de julho, da Pfizer até 6 de julho e da Coronavac até 11 de agosto.

Nesta quinta também está prevista nova ação itinerante de vacinação. A campanha vai até o Supermercado Pires, localizado na avenida dos Cafezais, no Bairro Paulo Coelho Machado, entre 8h e 17h. A vacinação será por ordem de chegada.

Segundo o calendário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a vacinação começa ao meio-dia na Seleta e às 12h30 no ginásio Guanandizão e nos drive-thrus do Pavilhão Albano Franco e UCDB. Por fim, as unidades de saúde abrem às 13h.