Campo Grande vacina hoje apenas a 2ª dose da CoronaVac, Pfizer e Astrazeneca

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) declarou que a vacinação em Campo Grande contra a covid19, nesta quarta-feira (7), é destinada apenas para aqueles que esperam a 2ª dose das vacinas CoronaVac, Pfizer e Astrazeneca.

De acordo com as informações, hoje podem se vacinar as pessoas que tomaram a 1ª dose da Coronavac até o dia 15 de junho, ou a primeira sode da Pfizer e da Astrazêneca até 7 de maio.

A vacinação fica disponível nas unidades de saúde apenas no período da tarde, das 13h às 16h45. Já no Parque Ayton Senna, Cassems e na Seleta, será das 07h30 às 17h. Acesse também: Vereador é preso por atirar contra sobrinho; jovem perdeu o olho