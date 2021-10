Campo Grande realiza multivacinação para crianças até o fim da tarde

Secretário alerta para a volta dos casos de sarampo

Nesta sexta-feira (1), a Campanha Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos terá 18 vacinas que fazem parte da rotina deste público em Campo Grande. Porém. é preciso ficar atento ao horário de funcionamento das salas de vacinas, pois há locais que estarão aplicando exclusivamente vacinas para Covid-19.

As vacinas que serão aplicadas durante a campanha protegem contra até trinta doenças que podem ser evitadas, mas ainda oferecem riscos à saúde deste público. As vacinas disponíveis hoje são: BGC, Hepatite B, Poliomielite (VIP – inativada), Poliomielite (VOP – atenuada), Rotavírus Humano G1P1, Pentavalente, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetraviral, Hepatite A, DTP, Difiteria e Tétano (dT), HPV, Pneumocócica 23-valente, Varicela, Influenza e dTpa (apenas para gestantes).

“Esta campanha é uma forma que temos para garantir que doenças que já estavam erradicadas no país não voltem a circular e colocar em risco a saúde de toda a população. Nós moramos em uma região onde a febre amarela é endêmica, e também pode matar, por isso a necessidade de toda a população estar vacinada”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Locais disponíveis até às 16h45

UBS 26 de Agosto , USF Vila Carvalho, USF Vila Corumbá, USF Bonança, USF Antártica, USF São Conrado, C.F. Portal Caiobá, USF Vila Fernanda, USF Tarumã, USF Oliveira, UBS Caiçara, USF Seminário, USF Vila Cox, USF Vida Nova, C.F. Nova Lima, UBS Estela do Sul, UBS São Benedito, USF José Abrão, USF José Tavares, USF Jardim Paradiso;

USF Azaleia, UBS Popular, USF Indubrasil, USF Zé Pereira, USF Ana Maria do Couto, USF Aero Itália, USF Serradinho; USF Cristo Redentor, USF Cidade Morena, UBS Carlota, UBS Universitário, USF Mape, USF Três Barras, USF Tiradentes, USF Estrela Dalva, USF Marabá;

USF Mário Covas, USF Dom Antônio, USF Aero Rancho IV , USF Aero Rancho Granja, UBS Pioneira, USF Cohab, USF Nova Esperança, USF Anhanduí, USF Botafogo, USF Parque do Sol, UBS Aero Rancho, USF Macaúbas, USF Paulo Coelho, USF Alves Pereira.