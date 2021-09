Campanha chega até pessoas desaparecidas com um banco genético nacional

Os responsáveis por revelarem os casos de pessoas desaparecidas em Campo Grande adotaram em 2020, uma campanha mais atualizada que permite encurtar esse procedimento. Nesta segunda-feira (20), eles divulgaram a revelação da identidade da primeira ossada encontrada com a nova ferramenta, na Capital.

De acordo com o delegado titular da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio), Carlos Delano diz que se trata de um homem, de 53 anos, com problemas relacionado ao alcoolismo, desaparecido em fevereiro do ano passado e encontrado sem vida em um milharal na BR-163, em março de 2020.

Na ocasião, foram feitos todos os procedimentos da perícia criminal e o DNA do cadáver foi colocado em arquivo. ”O exame laboratorial encurtou o caminho e nós demos a resposta à família sobre o destino do familiar desaparecido. Se não tivessems a ferramenta do banco de dados, a identificação demandaria os métodos tradicionais como o cruzamento de dados, testemunhas e um esforço maior.”

Segundo Delano, a proposta da campanha partiu do Ministério da Justiça.”Replicamos essa campanha para coletar o DNA de familiares dos desaparecidos, para a identificação de ossadas no IMOL e para melhorar a política nacional de buscas por pessoas desaparecidas, que é uma lei federal.”

Também na apresentação simbólica do primeiro caso revelado com o banco genético em Campo Grande, a Diretora do IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses) explicou que em todos os achados de cadáveres, a perícia encaminha uma amostra de DNA para eles ”Fazemos a extração de DNA e inserimos no banco de perfis genéticos a nivel nacional.”

”Neste primeiro caso revelado em Campo Grande com a campanha, nós colocamos o perfil dos familiares dentro do banco genético, onde a gente confirmou os vestígios. A partir disso, começamos a fazer novas buscas no laudo do IMOL, com os familiares e na DEH, confirmando que aquela ossada era de um familiar que estava desaparecido”, completou. Acesse também: Preso por sequestro diz que escolheu vítima após vê-la com joias em padaria

(Com informações da repórter Rosana Lemes)