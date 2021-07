Caminhão tomba na BR-163 após motorista desviar de morador de rua

Após desviar de um morador de rua, o motorista de uma carrega carregada com grãos, tombou na tarde desta sexta-feira (23) na BR-163. A carga ficou espalhada na rodovia, na altura do quilômetro 390, próximo ao município de Nova Alvorada do Sul, distante – 120 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, apesar do impacto, o motorista não sofreu ferimentos. Equipe da CCR MS Via esteve no local para dar assistência.

A pista foi parcialmente interditada e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai investigar as causas do acidente. (com Itamar Buzzatt)