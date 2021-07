Camila Cabello desabafa sobre críticas a seu corpo: “Somos mulheres reais”

Camila Cabello fez um desabafo nas redes sociais ao receber uma série de críticas sobre sua forma física. Em um post no TikTok, a cantora, que está prestes a lançar um novo álbum, lembra que ficou abalada com os ataques que recebeu na época em que foi flagrada de biquíni numa praia dos EUA e o fato voltou a se repetir, após imagens dela correndo num parque circularam na internet. Após o susto, ela decidiu usar sua voz para dar um basta ao “body shaming”.

“Fiquei tão mal, mas depois me lembrei, estar em guerra com seu corpo é tão ultrapassado. Sou grata por esse corpo que me deixa fazer o que preciso. Somos mulheres reais, com curvas, celulites, estrias e gordura”, desabafou ela.

Nas imagens compartilhadas na sexta-feira (16), a voz de “Havana” aparece bem irritada dirigindo seu carro e, sem cerimônia, mostra sua barriga de fora. Mesmo sem exibir uma “barriga negativa”, Camilla está muito bem com sua forma física e acredita que o empoderamento feminino está aí para que mulheres não sejam julgadas por suas aparências.

“Estava correndo no parque cuidando da minha própria vida, tentando estar em forma, saudável, e estou vestindo um top que mostra minha barriga e eu não estava encolhendo ela, porque eu estava correndo e existindo como uma pessoa normal que não encolhe o tempo todo”, disse.

(Com informações Portal Popline)