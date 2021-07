Buraco das Piranhas em Chamas no Pantanal

Região do Buraco das Piranhas em chamas desde o dia 03 de julho. O local fica é em Miranda. Ao todo 52 bombeiros trabalham no local para controlar as chamas com apoio de duas aeronaves e 12 veículos. Eles precisam de dois drones, oito GPS e um helicóptero para monitoramento dos focos e deslocamento das equipes.

Conforme o LABORATÓRIO DE APLICAÇÕES DE SATÉLITES AMBIENTAIS (LASA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi queimada no Pantanal desde o início da operação Hefesto, 03 de julho, uma área de aproximadamente 32.500 ha, sendo que no nesta quarta-feira (14) a área queimada foi de 75 ha.

O relatório dos Bombeiros aponta que foram disponibilizados mantimentos e combustível para suprir as guarnições que estão empenhadas nessa região, considerando que as três equipes estão baseadas na Fazenda Livramento. Pela manhã, as aeronaves Airtractor combateram os focos existentes na região da fazenda Boa Esperança na localização 18°44’56.71″S, 57°22’18.33″W. Já à tarde, as aeronaves fizeram o combate na região do “Buraco das Piranhas” na localização 19°0’19.83″S, 57°23’45.60″W. Ambas as ações auxiliaram as equipes no solo.

As aeronaves somaram 18 horas e 18 minutos vôo, utilizando 3.934,5 litros de combustível, 34.000 litros de água e 1.000 litros de retardante. Um kit picape foi mobilizado para Campo Grande-MS por ordem do TC Alencar, sendo transportado pelo 1ºSGT Ojeda e SD Cristaldo no Caminhão de placa CZB-1982.