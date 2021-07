Semifinal: Brasil vence no futebol e garante medalha

Com um gol de Matheus Cunha, Brasil vence e está na semi

Neste sábado (31), a Seleção Olímpica duelou com o Egito e avanção para a semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O time de André Jardine venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Cunha. Agora, o Brasil aguarda o vencedor do duelo entre México e Coreia do Sul para saber o adversário.

André Jardine escalou o Brasil sem surpresas, mantendo a base que terminou no primeiro lugar do Grupo D das Olimpíadas. Richarlison e Matheus Cunha eram os centros ofensivos do time.

O Egito, por sua vez, justificou o bom desempenho defensivo da primeira fase, pois sofreu apenas um gol em três jogos, ao escalar uma linha de cinco atrás e outra de quatro logo à frente para conter a seleção brasileira.

A semifinal será na próxima terça-feira (3), às 05h (de Brasília). No minutos finais, o Egito pressionou pela empate, principalmente em chutes de longe e jogadas de bola parada. Porém, não foi suficiente para a tirar a classificação das mãos do Brasil.

Decisão contra o México

Em reedição da final olímpica de 2012, Seleção Brasileira entra em campo para em busca de sua terceira decisão consecutiva. Neste sábado, o México derrotou a Coreia do Sul por 6 a 3 e garantiu sua vaga para as semis na chave da Seleção.

(Com informações Uol Esportes)

