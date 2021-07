Brasil e França se enfrentam no vôlei das olimpíadas

A Seleção Brasileira derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 1, de virada na madrugada desta sexta-feira (30) e já volta à quadra neste sábado, às 23h (horário de Brasília), para enfrentar a França.

O jogo contra os EUA contou para quarta e penúltima rodada da fase classificatória do torneio de vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O resultado classificou matematicamente o time do técnico Renan Dal Zotto para as quartas de final do torneio.

Lucarelli foi o maior pontuador do Brasil, com 19 pontos, seguido por Leal, com 18. O norte-americano Anderson foi o maior pontuador do jogo, com 22 acertos, à frente de Defalco, com 21. Na última quarta-feira, o time da França foi derrotada pela Argentina por 3 sets a 2, parciais de 23-25, 25-17, 25-20, 15-25 e 15-13, pela terceira rodada do Grupo B. Mas o resultado não coloca os hermanos no G4, atrás de Rússia, Estados Unidos, Brasil e França.

Recuperação

Depois da derrota massacrante por 3 a 0 para os russos, na quarta-feira, o Brasil teve personalidade para se recuperar. Se perdesse hoje, enfrentaria a França, sábado, pressionado, na obrigação de vencer para ir às quartas de final. Brasil e França

