Bombeiros resgatam filhote preso a peça de caminhão

No início da tarde desta quinta-feira (9), bombeiros resgataram um filhote de cachorro preso a uma peça de caminhão. A viatura encontrou o animalzinho na Rua Pedro Felicidade, em Ladário.

O socorro foi acionado pelo proprietário do local informando que o cachorrinho estava preso no quintal de sua residência. No local a guarnição realizou o salvamento do filhote que estava com a cabeça presa dentro de uma caixa seca de motor.

Para salvar o bichinho, foi utilizado uma serra para cortar parte do monobloco e utilizado o desencarcerador (ferramenta hidráulica) para abrir o monobloco. O filhote foi resgatado sem nenhuma lesão e ficou aos cuidados do proprietário da residência.