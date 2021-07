Bolsonaro e apoiadores fazem nova motociata, agora em Porto Alegre

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa na manhã de hoje, sábado (10), de mais uma motociata, desta vez em Porto Alegre. Nas últimas semanas, Bolsonaro participou de ‘motociatas’ em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Chapecó (SC).

O presidente registrou a chegada a Porto Alegre em dois vídeos curtos em seu seu Facebook. Em um deles, é possível ver aglomeração de apoiadores dos dois lados de cercas enquanto o presidente passa pela pista em um veículo, acenando.

Bolsonaro não usava máscara, mas não foi possível ver pelas imagens se ele se aproximou dos apoiadores. O item é considerado indispensável por especialistas para o controle da disseminação do novo coronavírus.

No outro vídeo, o presidente interage rapidamente com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, que montou na garupa de sua moto.

Na sequência, Bolsonaro iniciou o passeio do pátio da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), na avenida Assis Brasil, 8787, Zona Norte. Ele percorrerá ruas da região metropolitana de Porto Alegre antes de retornar ao local, onde deve discursar para seguidores.

O passeio de moto de Bolsonaro ocorre em um momento de tensão, com reiteradas ameaças do presidente à realização das Eleições de 2022. Sem provas ou indícios, o presidente diz que o atual sistema eletrônico é passível de fraudes e que é preciso implementar o voto impresso. A insinuação infundada é a de que poderia haver fraude nas atuais urnas para derrotá-lo no ano que vem.

Com informações da Uol