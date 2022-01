BBB estreia com DR de sisters e ranço de Naiara Azevedo

O Big Brother Brasil 22 começou nesta segunda-feira (17) e a primeira noite já foi marcada por DR e ranço de cantora. Para esquentar o clima na casa foi liberado música e um cooler com bebidas e comidas. Apesar da animação em estarem no jogo, a madrugada também contou com a primeira DR do programa, protagonizada pelas participantes Natália e Eslovênia, ambas do grupo Pipoca.

Ainda durante a noite, nem todos que já estavam na casa tiveram uma impressão positiva da chegada dos integrantes do Camarote, que se uniram aos participantes do Pipoca durante o programa da noite desta segunda-feira (17). Em dado momento, Rodrigo e Laís confessaram que já estariam com ‘ranço’ da cantora Naiara Azevedo.

Após a liberação do cooler, a animação tomou conta dos participantes, que levaram os quitutes em direção ao gramado, no lado externo da casa.

Enquanto alguns dançavam e ensaiavam coreografias, outros aproveitaram a primeira noite do reality para aproveitar a piscina, como foi o caso de Tiago Abravanel, Maria, Pedro Scooby e Douglas Silva.

Ainda durante a festa na área externa, as sisters Natália e Eslovênia protagonizaram a primeira DR da edição.

Tudo começou quando Natália resolveu chamar a atenção da Miss Pernambuco sobre uma situação que aconteceu nas primeiras horas de convivência. “Vou falar na sua cara, não sou falsa. Fiquei chateada porque achei que você não me queria no quarto”, desabafou a sister.

“Quando estávamos no quarto, eu, Vyni e os outros, você falou assim: ‘Estou sentindo uma coisa nesse quarto e tal’, até aí tudo bem”, relembrou Natália.

Eslovênia, então, começou a se explicar sobre o mal-entendido, mas logo foi cortada por Natália, que afirmou: “Eu não ligo para o que você pensa, porque eu sei quem eu sou. Mas eu quero ouvir, porque eu posso estar errada.”

A modelo pediu desculpas à Natália e explicou sua versão sobre o acontecimento: “Se eu te passei uma impressão ruim, desculpa. Somos [do lado] Pipoca, eles têm público, a gente não tem ninguém”, concluiu.

Após a conversa, as duas trocaram um abraço no gramado.

Ranço de Naiara Azevedo

Em conversa durante a festa, Rodrigo e Laís confessaram não ter simpatizado com a cantora Naiara Azevedo após a chegada dela na casa.

Laís contou a Rodrigo ter sentido um ranço que não havia sentido com ninguém do Pipoca.

“Sabe aquele rancinho que eu falei que não senti de ninguém da pipoca? Eu senti [com a Naiara]”.

Em seguida, a médica contou para o brother sobre o comentário que a participante do camarote fez em um dos quartos: “Ela falou que foi casada não sei quantos anos e não aguenta ninguém em cima dela. Quase que eu falei ‘Eu subo, eu fico em cima’.” (com informações do portal UOL)