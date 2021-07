Avó e neta ficam feridas em acidente com capotamento

Acidente deixa quatro pessoas feridas no cruzamento das ruas Tricodiano e São Félix, no Bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Uma mulher e uma criança com deficiência estavam em um dos carros que capotou e precisou ter a lataria cortada para a retirada das vítimas.

Os veículos envolvidos foram um Fiat Uno e um Escort. Segundo testemunhas, o Escort estava em alta velocidade quando bateu no outro carro. Com o impacto, o veículo capotou. No banco traseiro estava uma uma mulher de 50 anos que teve ferimentos no rosto e a neta de 12 anos com deficiência.

“Nós estávamos de cinto, mas o carro é velho e arrebentou”, comentou a mulher. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram retiradas pela equipe do Corpo de Bombeiros e apresentavam escoriações.

(com informações de Itamar Buzzatta)