Aulões gratuitos auxiliam estudantes no Enem

As inscrições para o Aulão do Enem, ofertadas pela Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), estão abertas. São 50 vagas disponíveis para as aulas que acontecerão aos sábados, das 8h às 12h, a partir do dia 16 de outubro no prédio da secretaria. A última aula acontece no dia 13 de novembro, com ampliação de vagas, na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). O exame nacional acontece nos dias 21

e 28 de novembro.

As aulas serão divididas nas disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Português, Inglês e Redação, encerrando o ciclo um fim de semana antes do exame. Para as aulas de Redação, a secretaria vai disponibilizar 100 vagas a mais. As inscrições encerram quando todas forem preenchidas.

A secretária municipal da Juventude, Laura Miranda, informa que terá uma lista de espera também, e que os interessados podem entrar em contato com a secretaria por meio de redes sociais, telefone da sede ou WhatsApp.

Com relação ao objetivo do projeto, a secretária destaca que a Sejuv visa expandir a vontade dos jovens no acesso à educação, empoderá-los e mostrar a importância do Ensino Superior na vida profissional, no desenvolvimento familiar e econômico.

“Nós queremos, neste momento pós pandêmico, inspirar o jovem quanto a sua importância e necessidade de crescimento na educação, fazendo com que eles entendam o impacto da educação na vida. São eles que promovem o crescimento e a construção da nossa capital, então precisamos voltar a atenção para esse público. O jovem não é o futuro, é o presente”, afirma.

Além do Aulão, a secretaria oferece inúmeros cursos gratuitos para jovens a partir de 15 anos. No mês de outubro, estão abertas as inscrições para os cursos de economia positiva, oficina de violão, assessoria

e cerimonial, curso de assistência administrativa, planejamento financeiro e curso de dicção e oratória. A secretaria também realizará o seminário Vida Plena para Mulheres.

Atualmente, o CRJ (Centro de Referência da Juventude) está localizado no prédio da Sejuv e, com isso, a secretaria dispõe de um núcleo amplo de parcerias, o que amplia a capacidade de atuação nas políticas públicas voltadas para os jovens de Campo Grande.

“O núcleo de parcerias é enorme. Oferecemos assistência social, acompanhamento psicológico, Junta de

Serviço Militar, facilitando o acesso ao alistamento, emissão de RG e atendimento para a comunidade geral. Nos bairros, temos parceria com a associação de moradores, clube de mães e entidades sem fins lucrativos para levar essa capacitação aos jovens.

Além disso, temos parceria com a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e empresas de estágio, ou seja, o jovem vem para a capacitação e já consegue ser encaminhado para o mercado de trabalho. A secretaria também realiza o acompanhamento social e familiar.”, informa Laura Miranda.

Para promover a socialização dos jovens que moram longe e têm dificuldade de acesso, a Sejuv dispõe de uma van com 17 lugares, trazendo-os para a sede ou levando os professores para os bairros mais distantes, a fim de promover a capacitação desse público também. Além disso, possui plataforma on-line com seis cursos gratuitos para serem feitos de forma remota.

No dia 24 de setembro, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, sancionou a Lei nº 6.681, que transformou a Subsecretaria de Políticas para Juventude em Secretaria Municipal da Juventude. Para a secretária da Sejuv, a maior importância da ação foi promover autonomia e entendimento da pasta com

a juventude. (Texto: Isabela Assoni)