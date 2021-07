Atletas testam positivo para Covid-19 em Tóquio

Atletas alojados na Vila Olímpica foram diagnosticados com Covid-19 neste domingo (18). A identidade dos participantes não foi revelada e eles devem ficar em isolamento.

Além dos dois casos confirmados, uma pessoa não identificada também testou positivo para a doença na cidade onde acontece os jogos, o primeiro caso foi de um residente da vila. Segundo informações, a pessoa não é atleta e faz parte da organização dos jogos.

A abertura oficial das olimpíadas será no próximo dia 23 e os novos caso preocupam a população japonesa que não apoia a realização do evento. A vila irá receber 6 mil atletas em sua estrutura que conta com apartamentos e áreas de alimentação.