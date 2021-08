Artistas são confirmados no Rock in Rio 2022, inclusive Post Malone

O Rock in Rio vem mexendo com os brios dos fãs de música no Brasil. Isso porque a organização vem soltando, aos poucos, as novidades que vão compor os dias dos shows, que devem acontecer no ano que vem.

Nesta semana, mais precisamente na terça-feira (24), o evento anunciou a presença de Post Malone, Alok, Jason Derulo e Marshmello no Palco Mundo. O show deles vai acontecer no dia 3 de setembro.

Antes, na quinta-feira (19), o chamado Dia do Metal foi todo confirmado: Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira estarão no Palco Mundo e abrirão os trabalhos do dia 2 de setembro. Em seguida, se apresentarão Dream Theater, Megadeth e Iron Maiden.

Já o dia 4 de setembro traz, como atração nacional, a cantora Iza. Em seguida, devem subir ao palco as atrações internacionais Justin Bieber e Demi Lovato. Os dois foram os primeiros confirmados no Rock in Rio 2022. Também nacional, Ivete Sangalo está confirmada no dia 11.

Ainda há as especulações a respeito da presença de Lady Gaga (que faltou ao show em 2017), Pabllo Vittar e outros do mundo pop. O Rock in Rio 2022, um dos maiores eventos do entretenimento nacional, deve acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 21 de setembro, a partir das 19h.

valores: Inteira: R$ 545,00 e Meia-entrada: R$ 272,50

(Com informações Bola Vip)