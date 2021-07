Artesanato do MS terá R$ 40 mil para propostas de oficinas online

Os artesãos de Mato Grosso do Sul terão mais uma oportunidade de incrementar suas atividades. Estão abertas as inscrições para artesãos de Mato Grosso do Sul interessados em oferecer oficinas de artesanato online. O edital Artesania Online foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 9 de julho de 2021.

Serão selecionadas oito propostas de oficinas on-line com conteúdo apto a desenvolver produtos culturais, que visem manter a cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação em tempos de restrições impostas pela pandemia mundial relacionada ao novo coronavírus.

As propostas devem ser elaboradas e executadas individualmente por pessoas físicas ou microempreendedores individuais que, comprovadamente, atuem no Estado de Mato Grosso do Sul há pelo menos 2 (dois) anos como instrutor(a) de técnicas artesanais. O valor a ser pago por proposta é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cada oficina deve ter duração entre 50 a 60 minutos a ser executada pelo próprio proponente artesão, e que será gravada pela equipe da FCMS e/ou do SEBRAE/MS em data e local na cidade de Campo Grande/MS a serem informados oportunamente.

As gravações serão agendadas pela FCMS, entre os dias 04 e 08 de outubro de 2021, na cidade de Campo Grande/MS, em endereço a ser informado pela equipe da Gerência de Desenvolvimento das Atividades Artesanais/FCMS e, obedecerão a todas as normas de biossegurança previstas em lei para a prevenção de contaminação pelo novo coronavírus.

As inscrições deverão ser realizadas a partir das 8 horas do dia 09 de julho de 2021 até às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de agosto de 2021, horários de Mato Grosso do Sul, no endereço eletrônico https://forms.gle/HKjwCmmoxpPLAe9F8 onde cada proponente artesão deverá encaminhar todos os documentos exigidos para a inscrição e avaliação da proposta, sob pena de desclassificação imediata pela Comissão Especial de Seleção. Os documentos deverão ser encaminhados escaneados e legíveis.

Conheça as etapas da seleção:

1ª etapa: período de inscrições, entre 09 de julho 2021 e 22 de agosto 2021;

2ª etapa: avaliação por Comissão Especial que selecionará e classificará os artesãos inscritos que obtiverem mais de 30 pontos, entre 23 de agosto de 2021 a 29 de agosto de 2021;

3ª etapa: divulgação da lista provisória com os primeiros 16 (dezesseis) colocados no processo seletivo (8 vagas titulares e 8 vagas suplentes), a ser publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul até 31 de agosto de 2021;

4ª etapa: período para interposição de recursos, entre 01 a 09 de setembro de 2021;

5ª etapa: análise dos recursos interpostos, até 12 setembro de 2021;

6ª etapa: publicação da lista oficial com os 08 artesãos selecionados dia 14 de setembro

7ª etapa: período gravação das oficinas, entre os dias 04 e 08 de outubro de 2021.

Informações complementares sobre este Edital poderão ser obtidos pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone: (067) 3316-9107.