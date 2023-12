Armas eram importadas da Europa para o Paraguai e repassadas para facções no Brasil

A Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) em conjunto com a Polícia Federal, deflagaram na manhã desta terça-feira (5) a Operação Dakovo, que investigou um esquema multimilionário de tráfico de armas de fogo entre Europa e América do Sul.

A empresa IAS (Internacional Auto Suply), sediada em Assunção, no Paraguai, país que faz fronteira com o Mata Grosso do Sul, foi responsável pela importação de milhares de pistolas, fuzis e munições de vários fabricantes europeus da Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. O nome da operação, Dakovo, faz alusão ao uma cidade da Croácia.

As armas eram importadas da Europa para o Paraguai, onde tinham os números de série raspados e revendidas para grupos que atuavam na fronteira, para serem novamente revendidas para facções do Brasil. Desde o início das investigações, a empresa importou aproximadamente 43.000 armas para o Paraguai, e em três anos movimentou cerca de R$ 1,2 bilhão de reais.

Além disso, a investigação também apontou que o esquema envolvia empresários, servidores da Dimabel (agência de controle de armas do Paraguai) e doleiros norte-americanos. ‘Laranjas’ eram responsáveis por simular compra e venda e pagamentos eram feitos em depósitos para diversas contas e em valores baixos.

Neste período foram realizadas 67 apreensões que totalizam 659 armas apreendidas no território brasileiro, em 10 Estados da federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará. Na operação de hoje, não foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul.