Após incêndio no Parque, autoridades procuram animais feridos

Autoridades ambientais de Mato Grosso do Sul realizam verificação na tarde desta sexta-feira (20) na área do Parque dos Poderes que foi destruída pelas chamas do incêndio que começou na noite de ontem (19).

De acordo com a coordenadora do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), Aline Duarte, até o momento nenhum animal ferido foi encontrado. “Desde ontem no momento das queimadas viemos para verificar se algum animal precisava de atendimento, mas nós ainda não recebemos ocorrências de animais queimados ou atropelados nesta região do parque”, afirmou.

A suspeita é que o fogo tenha começado na rua Rio Claro, próximo a Acadepol (Academia de Polícia Civil), por ação humana. Um vídeo, que ainda não foi divulgado pelas autoridades, revelam um homem começando o incêndio próximo a mata.

Durante live, o Coronel do Corpo de Bombeiros, Danilo, enfatizou os perigos de ações como essa. “Precisamos contar com a consciência da população de que o fogo não é a forma correta de fazer limpeza de terreno. As consequências podem ser muito graves para a saúde, para a vida de outras pessoas e a própria fauna”, finalizou.

*Com informações do repórter Itamar Buzzatta