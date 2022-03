Após homem invadir e destruir escola, polícia investiga motivações do crime

Um jovem de 19 anos invadiu e destruiu a Escola Estadual José Mamede de Aquino, localizada no bairro Jardim Aeroporto, região leste de Campo Grande. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (1), e as motivações são investigadas pela Polícia Militar.

De acordo com o segurança patrimonial, que estava presente no momento do crime, o homem pulou o muro e iniciou os atos de vandalismo, como não conseguiu contê-lo, o segurança acionou a Polícia Militar.

Tenente Egachira, responsável pelo caso, explica que durante o ato o homem acabou se ferindo, sendo necessário solicitar atendimento do Corpo de Bombeiros. “Quando chegamos ao local, a gente percebeu que a escola estava bastante quebrada, tinha sangue no local porque o indivíduo acabou se ferindo enquanto quebrava janelas, e foi necessário chamar os bombeiros militares para prestar os primeiros atendimentos”.

Conforme apurado pelo Jornal O Estado, no momento do resgate o homem tentou agredir os policiais militares.

Não se sabe ainda o que motivou o ato de vandalismo, mas a PM não descarta a hipótese do jovem estar sob efeito de entorpecentes. “Não conseguimos informações se o indivíduo tem algum problema de saúde mental ou se foi devido ao uso de algum tipo de entorpecente, vamos investigar posteriormente”, ressaltou a tenente Egachira.

Após o ocorrido, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros até um posto de saúde e posteriormente será encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) onde responderá pelo crime de dano ao patrimônio público.

A perícia foi acionada para avaliar a dimensão dos danos causados a escola, que possivelmente irá impactar a rotina dos estudantes.

Confira as informações repassadas pela tenente Egachira:

(Com Itamar Buzzatta)