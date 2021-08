Amanhã é dia do Noroeste receber vacina itinerante contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde Pública (Sesau), divulgou nesta quarta-feira (25), o organograma da vacina itinerante contra a Covid-19 desta quinta-feira (26), que estará em um supermercado no bairro Jardim Noroeste. A imunização tem horário marcado para começar às 8h e vai até às 17h.

Este ponto estará instalado no Mercado Santo Amaro e irá aplicar todas as vacinas disponíveis no calendário de imunização de amanhã. “Estamos facilitando esse acesso com o objetivo de ampliar a cobertura, uma vez que a população mais socioeconomicamente vulnerável afirma que não consegue ir até um posto de saúde durante o horário que estão sendo aplicadas as doses”, afirma o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Ainda de acordo com a Secretaria, a equipe estará durante todo o dia no estabelecimento, sem intervalo para o almoço. Estas ações de vacinação itinerante estão acontecendo desde a semana passada em Campo Grande e, além de comunidades mais afastadas, também esteve em dois supermercados.

Ao todo, a ação itinerante nos supermercados vacinou 1.435 pessoas, sendo 949 com a primeira dose e 486 com a segunda dose. Outras ações similares ainda estão sendo definidas e serão divulgadas em cronograma elaborado pela Sesau.

Até o momento, 613.689 pessoas receberam a primeira dose, o que representa 67,73% de toda a população campo-grandense. Destas, 395.789 receberam as duas doses ou dose única e estão completamente imunizadas, o equivalente a uma cobertura vacinal de 43,68%. Desde o dia 19 de janeiro, início da vacinação emergencial, 1.009.487 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Campo Grande.

Veja também: Homem é assassinado a tiros em bairro da Capital