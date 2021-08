Alcapone se foi mas memória ficou e gerou novos caminhos. Foram mais de seis anos juntos com sua tutora, Danielle Ocampos, até Alcapone morrer. Ele Descansou. O shih tzu sofria de grave erro médico há mais de dois anos e chegou ao limite. Mas, deixou boas lembranças, além de poder oferecer um tipo de conforto para Dani. Porém, também ficou uma grande dívida.

“Quando o relicário chegou com as cinzas comecei a pensar: O que fazer ???? Porque esse processo de cremação sempre foi muito distante, mas sempre vi que as pessoas dão um destino para as cinzas”, lembra Danielle. Alcapone morreu no dia 22 de julho e sua tutora só conseguiu falar do assunto oito dias depois.

Com os restos mortais carbonizados do cãozinho, Dani também tem uma dívida da última internação de Alcapone. “E comecei a pesquisar sobre o assunto(destinação das cinzas) e isso me tocou profundamente, com certeza pelo momento de DOR E SAUDADE que estou vivendo”, revela.

Foi então que pensou em outros tutores que perderam seus bichinhos. “E pensei: por que não fazer para outros tutores também? Porque todo mundo que perde “alguém” fica tão perdido que, às vezes, não tem cabeça pra fazer algo que eternize, não só o Pet mas também entes queridos”, avaliou.

Assim ela vive a superação de Alcapone criando lembranças não só de entes perdidos, mas dos vivos queridos. Tanto para aqueles que se foram aos vivos, ela cria lembranças com resina, cinzas de cremação, pêlo, bigodinho ou dentinho dos pets e com cabelo humano, com dentinhos de crianças também.

Dívida

Por isso, surgiu o “Pingente Afetivo”. Para Danielle, na memória de quem ama não há lugar para o esquecimento, só para a saudade daqueles que durante a vida nos trouxeram tantas alegrias. Eternize o seu Pet 🐾”, convida.

As opções de formatos são: Coração, gota e círculo. Isso com diversas cores, de acordo com o item a ser usado. Ah, não está incluso corrente. O contato é ☎️67 99150 1991.

