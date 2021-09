Alça de acesso da Ricardo Brandão para a Ceará interditada depois de acidente com carreta

Uma carreta perdeu o atrito com o solo e empurrou dois veículos na alça de acesso da avenida Ricardo Brandão para a avenida Ceará. Não houve feridos, mas o local está obstruído devido ao acidente.

O condutor da carreta, 47 anos, tem 17 anos de profissão e disse que nunca se envolveu em acidentes. Conforme disse o camioneiro, ele, estava levando uma carga para a Avenida Ceará quando teve que parar por causa da preferência e o veículo perdeu o atrito com o solo. No local existe uma camada de concreto e pedra no asfalto, provável motivo da causa do acidente.

Assim que a carreta perdeu o contato com o asfalto, desceu de ré de atingiu um jeep e um gol. De acordo com os envolvidos foi só o susto e o dano material.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)