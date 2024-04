Acumulou de novo! Próximo prêmio da Mega-Sena deve ser de R$72 milhões

Mais uma vez, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nº2.713 da Mega-Sena, que foram sorteadas na terça-feira (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Esta foi o oitavo sorteio consecutivo onde o prêmio ficou acumulado. Os números sorteados foram: 09 – 23 – 25 – 26 – 35 – 58.

Por esse motivo, o prêmio principal para o próximo sorteio, que acontecerá na próxima quinta-feira (18), está estimado em R$ 72 milhões. A quina teve 66 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 55.368,20. Já a quadra registrou 4.712 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.107,90.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

