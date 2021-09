Acompanhe a programação das feiras livres neste sábado e domingo na Capital

A programação de feiras livres começou ontem (10) na Capital e continua neste fim de semana. Neste sábado tem programação na Feira Ipê Amarelo, que ocorre entre às 15h e 21h, na Praça Thomas Coelho de Almeida, entre as ruas Acapú e Presidente Vargas. O evento é uma realização da Associação do Ministério da Ação Social e da Prefeitura, por meio da Sectur.

No mesmo dia, a partir das 16 horas, tem feirinha ao ar livre na Praça do Peixe, na Avenida Cel. Pôrto Carrero. No mesmo horário, acontece mais uma edição da Feira Cultural, no Bairro Coopharádio – na Praça “U”- com muito artesanato e gastronomia. Do outro lado da cidade, na Praça do Papa, também a partir das 16h, ocorre a Feira Sabores e Cores.

Praça da Bolívia

Finalmente, no domingo, a partir das 9 horas, seguindo até às 14 horas, acontece o grande retorno da Feira Cultural Praça da Bolívia, no Bairro Coophafé, com artesanato, gastronomia, plantas ornamentais e música ao vivo.

Monica Aycka do Nascimento, uma das responsáveis pela organização da Feira Cultural, comenta com muita emoção a respeito da homenagem à Ingra Padilha, grande idealizadora deste evento, que veio a falecer em dezembro de 2020, após lutar bravamente contra um câncer.

“Esta reabertura será uma homenagem a nossa saudosa Ingra Padilha, nossa famosa Flor dos Andes, relembrando da coragem, audácia e vontade de levar arte e cultura, especialmente na dança em espaços abertos como praças. Assim como ela, seguimos com o sonho de apresentar um pouco da cultura boliviana”, finaliza.