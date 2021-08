Acidente de trânsito deixa mulher com pé esmagado

O Corpo de Bombeiros registrou um acidente de trânsito grave na noite desta sexta-feira (20) na Rua Itaporã com a Rua Rio Brilhante na Vila São Jorge da Lagoa em Campo Grande. Uma colisão entre veículo e motocicleta deixou uma mulher com o pé dilacerado.

Conforme informações apuradas pelo O Estado Online, a vítima conduzia uma Biz de cor vermelha quando um veículo que não respeito o pare colidiu contra ela.

Com o impacto, a mulher teve o pé esmagado. Duas viaturas dos Bombeiros estiveram no local do acidente e prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a Santa Casa. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)

Dicas de segurança para mulheres no trânsito podem ser a diferença entre a vida e a morte. Infelizmente, os criminosos vêem a mulher como sexo frágil e focam suas abordagens neste gênero. Mas, o perigo tem aumentado enquanto se está atrás do volante. Então, siga estas recomendações abaixo.

Vai sair sozinha? Fique ainda mais atenta. Ainda mais se for à noite e em lugares afastados. Ao estacionar olhe tudo ao redor e, se for preciso, dê uma volta na quadra antes de parar para identificar a presença de estranhos ou movimentação diferente. Se puder pare em garagens e/ou estacionamentos.

Já ao retornar para casa, não fique muito tempo parada, não mexa no celular ou permaneça desatenta com qualquer distração. Aliás, já vá para o carro com a chave em mãos. Nada de ficar parada na rua procurando a chave do veículo. Os minutos são a diferença entre morte, sequestro ou assalto.Entre rápido no veículo, trave imediatamente as portas, não abra as janelas e parta. (leia a matéria completa aqui)