Abner garante 1ª medalha do boxe brasileiro em Tóquio

O pugilista Abner Teixeira garantiu a primeira medalha do boxe brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele derrotou o jordaniano Hussein Iashaish na manhã desta sexta-feira e se classificou para a semifinal da categoria dos pesados (entre 81kg e 91kg). O combate acontecerá na próxima terça-feira (3), às 6h50 (de Brasília), ainda sem adversário definido.

A decisão da luta foi dividida, já que Abner encaixou poucos golpes no primeiro round e perdeu a disputa por um ponto. Mas se reergueu no segundo round, aproveitou o cansaço do jordaniano e insistiu em uma sequência de cruzados para conseguiu a vitória. Já no terceiro round, o brasileiro foi com tudo e chegou a ferir supercílio do rival, que sangrou.

Essa é a segunda vitória de Abner, que também fez uma boa luta de boxe contra o lutador número cinco do mundo, Chaeavon Clarke, da Grã-Bretanha, na última terça-feira. O brasileiro comemorou a vitória na estreia nas redes sociais.

”Obrigado a Deus por me dar força e saúde pra estar aqui, à comissão técnica por me guiarem durante todo o combate e a todos que estão torcendo e mandando boas energias.” Acesse também: Brasil cai para Canadá nos pênaltis e fica sem medalha

(Com informações revista Lance!)

